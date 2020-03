«SURMAVAD NAISED» ⟩ Mis viib ühe Tartu äärelinnast pärit naise nii kaugele, et ta haarab võinoa ja tapab oma elukaaslase üheainsa noahoobiga?

Mis siis ikkagi tol saatuslikul ööl juhtus?

Tol saatuslikul õhtul jõidki Kairi ja Toomas nädalalõpu tähistamiseks koos viina. Oli suvine reede õhtu ja Ruslani veel kodus polnud, tema kolas Kairi sõnul kuskil linna peal. Kui «poolik» sai joodud, läks Kairi ära magama. Järgmine hetk oli see, kui Ruslan lõi jalaga ukse lahti, võttis riidest lahti, läks külmkapi juurde, võttis sealt midagi süüa, istus voodi peale, vaatas Kairile tigeda pilguga otsa ja ütles vene keeles: «Nüüd on sind aeg maha lüüa, lits!»

Kairi lugu on huvitav sellepoolest, et kuigi naine istus vanglas ja ta mõisteti tapmise eest süüdi, ei mäleta ta ise noahoopi, mille ta oma elukaaslase rindkeresse 2013. aasta suvel lõi. «Siis ta tõusis püsti ja ütles need sõnad ja siis ma lükkasin selle laua, mis meie vahel oli, endast nagu eemale ja siis oli mul udune pilt», selgitab Kairi nii palju, kui ta mäletab. «Ja teine moment, kui ma uuesti mäletan, oli see, et ma andsin talle esmaabi». Kairi ütleb, et ta ei mäleta, et tema oleks kööginoaga Ruslani löönud.

Lugu läheb veelgi põnevamaks

Selgub, et hädaabinumbrile helistajaid oli tol saatuslikul ööl mitte üks, vaid lausa kaks! Kõigest 5 sekundit enne seda, kui Kairi helistas hädaabinumbrile, helistas numbrile 112 ka naabrimees Toomas. Esmapilgul arvas Kairi, et Ruslan on kuskile ora otsa jooksnud, sest ta ei näinud mehe rinnal noahaava, vaid lihtsalt mingisugust sälku. Ka ei näinud naine köögis nuga, sest see oli kadunud.

Kohtutoimiku järgi tuli naaber Toomas väidetavalt Kairi kisamise peale nende tuppa ja viis siis mingil põhjusel tapariista oma eluruumi. Kui prokurör hiljem Toomaselt küsis, kuidas nuga tema kätte sai, vastas mees, et ta ei tea. «See oli mul näpu vahel ja kui ma taipasin, et mul on ruttu telefoni vaja, siis ma jooksin automaatselt oma tuppa ja ei pannudki tähele, et see mul näpu vahel on», selgitab Toomas. Kui politsei saabus, andis Toomas noa neile üle.

Peamine põhjus, miks Kairi süüdi jäi, oli selles, et ta helistas tol ööl oma sõbrannale ja teatas talle, et oli tapnud oma mehe. See sõbranna andis kohtus ka tunnistusi, mis saidki Kairile saatuslikuks. Täna ütleb Kairi aga, et ta tõesti helistas sõbrannale, aga ta oli šokiseisundis ja ta ei mäletanud ega saanud täpselt aru, mis oli juhtunud. «Kuidas on see võimalik, et nii palju aastaid on möödas ja ma siiamaani ei mäleta seda momenti?» küsib Kairi.

Muide, Kairi vabastati eeluurimisvanglast 24 tundi pärast Ruslani tapmist ja ta oli veel aasta aega vabaduses, enne kui Ringkonnakohus talle karistuse määras ja ta Ruslani tapmise eest § 113 alusel lõplikult süüdi mõistis.

Enne vanglasse minekut, kui Kairi ja Toomas üheskoos jälle napsu võtsid, tunnistas Toomas talle veel ühe inimese juuresolekul: «Sina, õeke, pole süüdi mitte milleski, tegelikult suskasin teda mina». Loomulikult helistas naine kohe oma advokaadile, kes soovitas naisel see jutt linti võtta. Paari nädala pärast kutsus Kairi Toomase uuesti endale külla. Aga kuna mees nägi diktofoni, siis ta seda juttu enam ei korranud.

Kohtus tunnistas Toomas Kairi kasuks ja ütles, et Kairi on hea inimene, teeb hästi süüa ja temaga on koos lõbus aega veeta. Kairi sõnul ütles Toomas talle, et tema ei saa vanglasse minna, aga Kairile antakse väiksem karistus. Toomasel oli õigus. Kuigi kohus määras Kairile karistuseks täpselt 6 aastat, oli naine reaalselt vanglas 2 aastat ja 4 kuud.