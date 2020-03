VIDEO ⟩ Koroonaviirus: Hiina teatel on ajutised haiglad tühjaks jäänud ja haiguspuhang hakkab taanduma

Hiinas on hakanud koroonviirusse nakatumine vähenema, sest 10.märtsil oli seal vaid 19 uut nakkusjuhtumit, millest enamik olid Wuhanis, välja arvatud kaks, milles hiinlased said nakkuse välismaal olles, teatab bbc.com.

See on alates jaanuarist kõige väiksem arv nakatunuid päevas.

Hiinas on koroonaviirusest tingitud haiguse tõttu surnud 3136 inimest ja nakatunuid on praeguse seisuga 80 754.

Hubei provintsi võimud tühistasid haigestumise vähenemise tõttu osaliselt liikumiskeelu. Koroonaviiruse nakkust mittesaanud võivad alates 10. märtsist provintsis vabalt liikuda aladel, kus koroonaviirusse nakatumise oht on praktiliselt olematu.

Terved inimesed peavad kasutama vastavat mobiilirakendust, et liikumisluba saada. Nende telefonis on roheline koodikaart, et vajadusel seda liikumist kontrollivale politseile näidata.

Hiina president Xi Jinping oli Wuhanis 10. märtsil, et uurida olukorda ja rääkida epideemiaga võitlevate meditsiinitöötajatega.

Hubei provintsi võimud kinnitasid president Xi-le, et haigestumine on võrreldes aasta algusega vähenenud ja olukord on stabiliseerunud.

«Hubeis ja Wuhanis on varasemast palju vähem uusi nakkusjuhtumeid. Seega oleme olukorra peaagu kontrolli alla saanud,» teatasid võimuesindajad.

Lääne meedia teatel viitab presidendi külaskäik sellele, et Hubeis ja Wuhanis on varasemaga võrreldes ohutum.

Hiinas uue koroonaviiruse epideemia tõttu rajatud 14 ajutist haiglat on tühjaks jäänud, oma uksed sulgenud ja need lammutatakse. Vabanevad ka spordisaalid ja koolid, kus on samuti ajutised haiglad.

Hubei provintsis on alates 9. märtsis järkjärgult hakatud koole ja ametiasutusi avama. Wuhani Tianhe lennujaam peaks tööle hakkama lähipäevadel.

Hiinas Hubei provintsis Wuhanis möödunud aasta lõpul levima hakanud uus koroonaviirus SARS-CoV-2 ja sellest põhjustatud haigus Covid-19 on jõudnud rohkem kui 80 riiki.

Suurimad nakkuskohad lisaks Hiinale on Itaalias, Jaapanis, Lõuna-Koreas, Singapuris, Mongoolias ja Iraanis.