RÄPANE SALADUS ⟩ Hollywoodi kunagise lapsstaari süüdistus kiskus Charlie Sheeni taas vägistamisskandaali

See ei ole esimene kord kui Feldman on Hollywoodis eksisteerivat pedofiiliat avalikult kommenteerinud. Endine lapsstaar rääkis sellest esmalt 2011. aasta intervjuus ning hiljem oma 2013. aasta memuaaris «Coreyography». Oma raamatus hoidus ta Haimi ahistaja nimetamisest, kuid kirjeldas, et Haim rääkis talle juhtunust.

«Ta seletas, et täiskasvanud mees veenis teda, et see on täiesti normaalne, et vanematel meestel ja noorematel poistel on filmimaailmas seksuaalsed suhted ja see oli lihtsalt midagi, mida «kutid tegid»,» kirjutas Feldman oma raamatus.