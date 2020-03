Jana Hallase rinnahoidjavaba päevituspilt ajas isegi Silvia Ilvesel pea segi

Hiljuti jagas ta ühismeedias pilti, kus võtab rannal kõhuli päikest, jalas vaid bikiinipüksid ja peas müts. Tšellist Silvia Ilves , kes on paljalt poseerimisega sina peal, jättis pildi juurde segadust tekitava kommentaari: «😘irodr7ei>(7ajdjfueeoru747t7ridk3>|kiidu gi{zozisixjxkkxocktkdowkidk&idx>ixid) xi k kxkxlxlxk, kxkxkxkxkd8ie8(x 8 kwn-09»

Kas Ilvese klaviatuurilt jooksis kass üle või lõi 50-aastase Hallase bikiinikeha tal pea segi? Ei tea, kuid kindel on see, et pilt ajab rannaisu peale.