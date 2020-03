FILMIÕHTU ⟩ Ulmekas Kanal 2s: Staaridest kubiseva «Laenatud aja» jubedas tulevikus elavad kõik vaid 25-aastaseks

Tele-esilinastus! Tere tulemast maailma, kus aeg on muutunud peamiseks valuutaks! Lõpetate vananemise 25-aastaselt, kuid selles on konks: olete geenitehnoloogiliselt loodud elama veel ainult ühe aasta, välja arvatud juhul, kui saate aega juurde osta. Suurem osa inimestest vireleb ja teeb mida iganes, et endale neid ülimalt väärtuslikke eluminuteid leida, laenata, lunida või siis varastada. Selle maailma rikkad ja ilusad võivad aga elada igavesti. Kui Will Salas (Justin Timberlake) avastab, et teda süüdistatakse ekslikult mõrvas ja on põgenemas kauni pantvangiga, saab nende värskelt tärganud armastus võimsaks relvaks sõjas valitseva süsteemi vastu.