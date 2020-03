VÄGA ÜLLATAV SUMMA ⟩ Eesti näitleja avaldas, kui palju talle Hollywoodi filmirolli eest maksti

Marko on paljudele televaatajatele tuttav ehk teleseriaalist «Elu keset linna», kus ta mängis perepoeg Henri rolli.

Saates avaldas mees, et teeb näitlejatööd nüüd pigem välismaal. Lisaks mitmetele Briti telesarjadele on ta kaasa löönud ka Hollywoodi filmis «Wonder Woman».

Kuidas õnnestus tal saad roll filmi, mis teenis üle 800 miljoni USA dollari? «No vot, ega see läkski kuidagi pooljuhuslikult. Ega ma ise ka ei teanud, mis filmiga tegemist on,» avaldas näitleja saates ja lisas, et Hollywoodis hoitakse asju väga kiivalt saladuses.

«See on üsna tavaline, et hoitakse asju väga kiivalt saladuses ja on tohutud lepingud, ei tohi midagi sotsiaalmeedias jagada, ei tohi sellest rääkida sõpradele, perele.»

«Õhtu!» saates rääkis näitleja ka pisut sellest, kuidas tal on õnnestunud välismaa filmides ja sarjades rolle saada. «Ma olen hästi taktikaline. Ma püüan asju läbi mõelda, ma ei lähe lihtsalt mütsiga lööma.»

«Mul tegelikult jubedalt vedas, esimese nädalaga sain ma juba nii esimese rolli kui ka agendi. Lihtsalt kuidagi tähed olid joondunud minu kasuks.»

Tänasel päeval on Eesti näitlejal välismaal juba kaks mänedžeri, kes tema heaks töötavad. «Eks selle agendi või mänedžeri saamine käibki nii, et kraabid vastu ust. Sa pead näitama neile ka, mida sul on pakkuda, see on vastastikune asi.»

Ta sõnas ka, et see on tema põhitöö. «Tänapäeval saadetakse sulle mingi stseen, sünopsis, kirjeldused ja sa filmid selle ise üles ja kui neile tundub, et visuaalselt see sobib, näitlejameisterlikkuse poolest sobib, siis juba tuleb teine voor, kus sa lendad kohale.»

«Siis tuleb kolmas voor, kus sa kohtud režissööri, produtsendiga ja nii edasi. See on ikka pikk kadalipp.»

Omamoodi üllatus oli seegi, kui palju maksti talle rolli eest Hollywoodi filmis. ««Wonder Womani» roll oli naljakas sesmõttes, et see on kõige rohkemate silmapaaride ette jõudnud töö, aga selle honorar oli vist umbes 300 naela.»

Samuti rääkis ta ka, kuidas ta näitlemisega ära elab. «Ots otsaga tuleb vast ikka kokku.» Samas oli ainuüksi «Wonder Womani» tegemisrõõm nii suur, et ta oleks seda ka tasuta teinud. «Tegemisrõõm oli suur ja ma oleks seda teinud ka ilma rahata, lihtsalt selle kogemuse pärast. See oli tõesti väga mastaapne,» selgitas ta.

Kuigi näitleja on palju korda saatnud välismaal, ei helista Eesti režissöörid talle just tihti. «Nad ei helista mulle. Ma ei tea miks, ma suure rõõmuga võtaksin nende kõned vastu,» tõdes ta.