DOPING ⟩ Venemaa naisjooksjate kiirus on tohutult langenud

Näiteks 800 meetri jooksus on Venemaa tippnaised nüüd 2,33 sekundit, 1500 meetri jooskus 5,26 sekundit ja 5000 meetri jooksus koguni keskmiselt 31,6 sekundit aeglasemad. Uurimuse aluseks on kümne aasta Venemaa meistrivõistluste kaheksa parema keskmine aeg.

«Ainus seletus on, et enam ei tarvitata veredopingut,» selgitas antidopingu asjatundja Sergei Iljukov Iltalehtile.

Iljukov oli üks viieliikmelisest uurimusrühma liikmest, kes analüüsis Venemaa tippsjooksjate tulemusi aastatel 2008-2017. Venemaa keskmaajooksjad valiti uurimisobjektiks, sest riik on tuntud rohkete dopingujuhtumite poolest ning keskmaajooksus on dopingutarvitamine olnud üsna laialdane. Uurimusest pajatas väljaande «International Journal of Sports Physiology and Performance» märtsikuu number.