TOHOH ⟩ Kas poksilegend Floyd Mayweather ostab Inglismaa kõrgliiga jalgpalliklubi?

USA poksilegend Floyd Mayweather, kelle varandust hinnatakse 700 miljoni ja ühe miljardi dollari vahele, teatas, et ostab esimesel võimalusel Inglismaa Premier League`i klubi. «USAs kutsume me seda mängu socceriks, kuid Newcastle on uskumatu meeskond. Üks paganama kihvt tiim,» ütles Mayweather eelmisel nädalavahetusel TMZile.

«Kui inimesed tahavad, et ma satsi ära ostan, andke mulle teada!»

43-aastane ameeriklane on tuntud oma teravmeelsete kommentaaride poolest, kuid on tõsi, et fännidel oleks hea meel, kui poksikuulsus klubi omanikuks saaks.

Fännid soovivad, et Newcastle`i omanik Mike Ashley klubi maha müüks. FOTO: John Walton/PA/Scanpix

Praegune omanik Mike Ashley seisab silmitsi tema juhtimisstiilist tüdinud fänniarmeega.

55-aastane Ashley on pikemat aega proovinud klubi müüa, kuid seni edutult. Inglismaa väljaanne Daily Mail kirjutab, et asi on nüüd hinnas kinni.