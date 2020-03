«Kuuuurija» paljastab ⟩ Korgijoogi skandaal Tartu ööklubis Vabank

Tartu ööklubi Vabank juhataja Berta Mürk FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurija

Klubi juhataja sõnul olid need kaks naisterahvast talle 29.detsembri hommikul rääkinud täiesti tagurpidi pööratud loo sellest, mida räägiti «Kuuuurijale.» Pille oli Mürgile helistades öelnud, et ta ostis kaks jooki, pani need riiulile ja läks ise hoopis tualetti, sõbranna jäi kuskile lähedusse. Tualetist tagasi tulles ütles sõbranna Pillele, et tema joogi sisse pandi vist mingi tablett. Koos mindi turvameeste juurde, kus lugu ära räägiti ja jook ära anti. Kui Mürk Pillelt telefonis küsis, miks naine nii vastutustundetult käitus ja oma joogi järelevalveta riiuli peale jättis, oli naine selle peale vaid kokutanud.

Mis siis sellest joogist ikkagi sai ja miks ei kutsutud kohale politseid?

«Muidugi peab kutsuma politsei!» hüüatab klubi juhataja. «Ma rääkisin ka sellest teemast uurijatega ja nad ütlesid, et tegelikult ainus viga, mida meie sellel õhtul valesti tegime, oli see, et me oleksime võinud nende niiöelda kahtlusaluste isikuandmed tuvastada», räägib Mürk.

«Kuuuurija» sai politseilt juhtunu kohta järgneva selgituse: «Kuna see info jõudis politseile enam kui nädal pärast vahejuhtumit, ei olnud kahjuks võimalik tagantjärele enam selgitada, kas tegu võis olla GHB-ga, nagu asjaosaline kahtlustas, või hoopis millegi muuga. Suhtlesime klubi juhataja, turvatöötajate ja teatajaga, et sellise kahtluse puhul tuleb viivitamata 112 helistada. Mis kaalutlustel seda ei tehtud, oleks õigem pärida juhtumiga tegelenud turvatöötajatelt.»

Katrin Lusti küsimusele, kas vastab tõele see väide, et klubi kallas joogi lihtsalt ära, vastas Mürk, et see on tõsi. «Peale klubi vahetuse lõppu, kui politseisse ei ole teavitatud, siis ma ei saa neid kõiki «vist pandi midagi, vist kuskile klaasi sisse»... No ma ei kujuta ette, palju ma neid klaase peaks siis hoidma?!» räägib Mürk. Klubi juhataja väitel olid turvamehed ise soovitanud naistel politsei kutsuda, mida naised aga ei teinud. Berta Mürgi sõnul pole nende klubis korgijoogi juhtumeid olnud vähemalt neli aastat.

