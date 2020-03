SEEBIKUNST ⟩ «Vaprate ja ilusate» staar õpetab, kuidas kõrvakiilu anda

Kui on keegi, kes teab kõrvakiiludest kõike, siis on see just hittseebi esimesest episoodist saati Brooke Logan Forresteri kehastanud Katherine Kelly Lang. Talle on korduvalt vastu vahtimist andnud nii rivaalid kui ka armastatud ja loomulikult pole südikas Brooke võlgu jäänud.



USA uudistemagasini «Entertainment Tonight» saatejuhid Kevin Frazer ja Lauren Zima palusid näitlejannal ka neile õpetada kõrvakiilu andmise kunsti ning Lang jagas näpunäiteid suurima heameelega. «Sa pead laskma oma käel õrnalt mööda teise inimese põske libiseda,» õpetas ta ning lisas, et stseenipartner peab hoobi saamist teeseldes oma pea ära pöörama.