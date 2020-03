PILDID JA VIDEOD ⟩ Turistid saavad nüüd uudistada Egiptuse vanimat püramiidi, mis on astmetega

Egiptuse valitsus andis Briti insenerile Peter Jamesile pärast araabia kevade revolutsiooni 2011 loa hakata kuue astmega Džoseri püramiidi taastama, et see turistidele taas avada.

Egiptus on pärast 2011. aasta araabia kevadet vajanud uusi objekte, et turistid riiki tagasi tuua. Viimasel paaril aastal on Egiptuses leitud uusi ajaooliselt tähtsaid objekte, mille seas on ka matmispaik seitsme sarkofaagiga, milles olid muumiad. Samuti on leitud kümneid mumifitseeritud loomi.