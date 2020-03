TÜLI MAETUD? ⟩ Kuninganna tõestas südamliku žestiga, et Harryt ja Meghanit pole perest välja heidetud

Alates jaanuarist, mil prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan Markle teatasid, et kavatsevad kuninglikust elust loobuda, on spekuleeritud, et kuninganna on pahane ning pere lahkhelid tõsisemad kui kunagi varem.

Nüüd saatis kuninganna selge sõnumi, et Harry ja Meghani otsus pole perekonda lõhki ajanud, vahendas Daily Star. 93-aastane monarh kutsus Harry ja Meghani Windsorisse kuninganna Victoria kabelisse pühapäevasele jumalateenistusele. Eile tähistati Suurbritannias ka ühenduse päeva (Commonwealth Day).

Žest näitas, et kuninganna tahab endiselt oma lapselapse ja tema perega aega veeta. «See on kõnekas žest, kuna tõestab, et need kaks (Meghan ja Harry – toim) on endiselt ta pereliikmed,» ütles kuningliku perekonna lähikondlane, «ja perena armastavad nad üksteist.»

Meghan Markle, prints Harry ja kuninganna Elizabeth II. FOTO: Reuters/ScanPix

Harry ja Meghan saabusid Inglismaale möödunud nädalal, et täita viimaseid kuninglikke kohustusi. Möödunud nädalal sai ka teatavaks, et kuninganna keelas endisel Sussexi hertsogipaaril edaspidi kasutada sõnapaari «Royal Sussex» ehk kuninglikud Sussexid.

Võib arvata, et see on Harryle ja Meghanile paras põnts, kuna just seda nime kavatsesid nad oma edaspidises äritegevuses kasutada. Instagramis on neil selle nime all üle 11 miljoni jälgija.

Lähikondlaste arvates tõestab aga jumalateenistusele kutsumine, et tiitlite ja brändinimedega jagelemine on tavaline äriajamine ning perekond on kuningannale endiselt täpselt sama tähtis. «Harry, Meghan ja Archie jäävad alatiseks minu pereliikmeteks, keda väga armastan,» ütles kuninganna jaanuaris.