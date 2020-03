SKANDAAL ⟩ Lääne-Saksamaale püstitatakse esimest korda ajaloos Lenini kuju

«Kommunistlik liider Lenin esindab vägivalda, ahistamist, terrorit ja kirjeldamatuid inimkannatusi,» põhjendas linnavalitsus. «Ta on demokraatia vastase võitluse sümbol,» kinnitati avalduses. «Nii on ta sobimatu Saksamaa põhiseadusliku korraga.»

MLPD liider Gabi Fechtner aga rõõmustas. «Me oleme väga õnnelikud. Gelsenkirchen on töölislinn ja Lenin sobib siia hästi,» selgitas ta meediale. Partei sõnul on see «suur võit Vladimir Iljitš Lenini jaoks». Kuju vorm osteti teadmata summa eest Tšehhist. See on valmistatud 1930. aastatel Nõukogude Liidus.