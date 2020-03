GALERII ⟩ Londonis tõmbasid naisaktivistid särgid seljast ja blokeerisid Waterloo silla

Salk naisi viskasid täna Londonis seljast särgid ning rinnahoidjad viisid ellu ühe erilisema Extinction Rebellioni protesti, mis seni toimunud on. Ülemaailmse naistepäeva puhul blokeeris umbes 30 naist Londoni Waterloo silla.

«Peamiselt kogevad just vaesemate maade naised vägivalla kasvu, kuid tulevikus võib see olla reaalsus kogu maailmas, kui kliimamuutusega ei tegeleta,» pani protestil osalenud Sarah Mitram valitsustele südamele.

Protestijad toetuvad jaanuaris avaldatud raportile, mis leidis, et «klimaatilised muutused ning keskkonna olukorra halvenemine suurendavad ka vägivalda naiste vastu». Samuti on ÜRO andmete järgi 80% ilmastiku tõttu pagulusse sunnitud inimestest just naised.