VIDEO ⟩ Naine riskib alligaatoriga maadeldes eluga, kui pistab pea lõugade vahele

«Florida mees» on juba legendaarne fenomen. Sealsed naised ei jää neist kuidagi maha. Tõestuseks on värske video, kus naine pistab pea alligaatori lõugade vahele.

Eluohtlik trikk jõudis rahva ette Floridas Brightonis peetud Freestyle Alligator Wrestling Competition'ilt. Sellega sai hakkama 32 -aastane Ashley Lawrence . Paljusid üllatab, et lihasööjast reptiiliga maadelnud naine kaalub vaid 50 kilogrammi ringis.

FAWS on justkui kohalik «rahvussport». See sai kunagi alguse seminooli indiaanlastelt, praegu toodab aga kohalikele alligaatoripidajatele korralikku kasumit. Seda kritiseerivad ka loomakaitsjad, kelle sõnul on tegemist loomapiinamisega.