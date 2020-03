TÄITSA SEEBIKAS ⟩ Skandaalne briti modell uhkustas, et magab oma kasupojaga

Üle kümne aasta tagasi Suurbritannias skandaali keskmesse sattunud Josie on tunnistanud, et on seksuaalses suhtes oma endise kihlatu kasupojaga, kelle nime ei ole avalikustatud.

Skandaalse modell pidas alles hiljuti oma praegust seksuaalpartnerit oma kasupojaks, kuna plaanis abielluda mehe isaga. Josie sai endise kihlatuga sel aastal ka lapse, kelle jaoks on ema uus kallim teoreetiliselt kasuvend.

Ta kohtas oma endist kihlatut, 2018. aasta aprillis ning mees mainis, et tal on ka poeg. Kuigi mees ei olnud tema bioloogiline isa, oli ta end tema isaks pidanud alates sellest, kui laps oli 5-aastane.

Josie kihlatu ning tema kasupojal olid lähedased suhted, ning kasupoeg kutsub teda «isaks». Kui Josie seda kuulis arvas ta järgmist: «mõtlesin, kui tore, et mees kasvatas kellegi teise last, kes on teda terve elu isaks kutsunud. Mul oli väga hea meel, et kohtusin nii hea mehega.»

Pärast mitmeid vestlusi nüüdseks endise kihlatuga sai Josie teada, et tema tulevane kasupoeg on personaaltreener ja naine otsis ta sotsiaalmeediast üles. Ta tunnistas, et talle hakkas mees koheselt meeldima, kui ta teda piltidelt nägi.

«Vahetult enne tütre sündi hakkas mu suhe lapse isaga lagunema ja ma ei saanud oma kasupoja peale mitte mõelda,» avaldas Josie.

Ta täpsustas, et suhted tema kasupojaga hakkasid soojenema pärast tema viienda lapse sündi, 2019. aasta oktoobris. Kõik läks kiiresti ja ei läinud kaua, kui Josie hüppas kõigest paar päeva pärast sünnitamist kasupojaga linade vahele.

«Ma ei olnud raseduse tõttu mitu kuud seksinud, kuid mõne päeva jooksul pärast sünnitust leidsin end kasupojaga linade vahelt ja me tirisime üksteiselt riideid seljast. Jah, sisuliselt olen ma seksinud oma lapse poolvennaga, kuid nad pole suguluses, nii et mind ei huvita tegelikult see, mida inimesed arvavad,» väitis Josie uhkelt.

«Ma ei ole uhke, et magan oma kasupojaga, aga ta on kuum,» lisas Josie ja jätkas: «Veri võib olla paksem kui vesi, aga sperma on paksem kui veri.»

Josie tunnistas ka seda, et poeg on palju parem kui isa. «Tõsi, palju tema häid jooni võinuks ta isalt õppida, kuid ta on loomulikult andekam.»