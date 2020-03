TÖINE SUVI ⟩ Synne Valtri avaldas, millal teda lähikuudel laval näeb

Need, kes ei jõua kaua oodata, näevad Synnet juba homme, Eidapere rahvamajas. See on bändi ainus esinemine kestval kuul.

Juulis on esinemisi lausa seitse, sellest esimesed kaks on 4. juulil - Põltsamaa lossihoovis ning taas Menukas. 10. juulil loob bänd meeleolu Võhma linna päevadel, järgmisel päeval Vergi sadamas. Tõrvas esineb Synne 17. juulil, Kanepi festivalil 18. juulil ja Rakvere maratonil 19. juulil.

Esinemiskava lõppu on märgitud, et see võib muutuda, kuid praegu tundub fännide rõõmuks, et Synne suvi tuleb töine!