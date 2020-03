VIDEO ⟩ NASA järgmise Marsi-kulguri nimi viitab visadusele

«Kulgurid Curiosity, Spirit, Opportunity. Need nimetused viitavad inimlikele omadustele. Inimesed on uudishimulikud ja meil on olemas mõistmist ja teadmisi, et uurida Kuud, Marssi ja ka kaugemal kosmoses asuvaid objekte,» kirjutas õpilane NASAle saadetud kirjas.