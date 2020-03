ENNE JA NÜÜD ⟩ Skandaalset Monica Lewinskyt ei tunne enam äragi!

Bill Clintoniga salasuhtesse astunud Valge Maja praktikant Monica Lewinsky on taas luubi all seoses värske dokumentaalsarjaga «Hillary», milles Ameerika Ühendriikide endine president selgitab, mis 1998. aastal täpsemalt aset leidis (Loe lähemalt SIIT).



Kui Clinton lõpetas skandaalist hoolimata oma presidendikarjääri märkimisväärse 65-protsendilise toetusega, siis Lewinsky jaoks olid sel palju kurvemad tagajärjed. Naine on tunnistanud, et salasuhte ilmsiks tulek alandas teda kogu maailma ees ja sellega kaasnevast häbiplekist on tal siiani keeruline lahti saada.