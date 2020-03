PILDID JA VIDEO ⟩ Satelliidipildid näitavad, kuidas koroonaviirus on rahvarohked paigad inimestest tühjendanud

Enne globaalset haiguspuhangut olid piltidel olevad paigad rahvarohked, seal võis olla tuhandeid inimesi, kuid hiljem on neis paikades näha vaid paari inimest või ei ole kedagi.

Piltidel on näiteks Hiina Pekingi kuulus Tianmeni väljak, kus tavaliselt on lisaks kohalikele sadu turiste, kuid nüüd ei liigu seal peaaegu mitte kedagi.

Sama kehtib ka Hiina Hubei provintsi Wuhani kohta, kus uus koroonaviirus möödunud aasta detsembris levima hakkas. Selle karantiinis linna tänavad ja väljakud on inimtühjad, sest inimesed ei tohi väljas käia.

Hiinas on karantiinis kümme linna, millest enamik on Hubei provintsis.

Satelliidipilt Iraanist Qomist näitab, et Hazrat Masumehi mošee juures, kus varem igapäevaselt liikus sadu inimesi, ei ole kedagi.

Samuti ei ole liikumist Iraani Teherani lennujaamas, kus elu on seisma jäänud.

Koroonaviirus on tühjendanud samuti Itaalia Milano kuulsa katedraali ja vanalinna.

Moslemite palverännakupaik Meka on peaaegu tühi. Varasemast märgatavalt vähem inimesi on kuulsa Kaaba juures, mis on kuubikukujuline pühamu. Saudi Araabia võimude korraldusel jäävad sealsed palvused ja tseremooniad ära.