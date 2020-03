FOTOD ⟩ Kanada rokiromantik Bryan Adams avas Fotografiskas näituse

Bryan Adams hakkas enam kui 20 aastat tagasi huvituma autoportreede tegemisest, mida oma albumite kaanepiltidena kasutada ja nii haaraski ta ise kaamera järele. Õnnelik juhus pani aluse edukale karjäärile fotograafias, mis on paralleelselt jooksnud mehe muljetavaldavate saavutustega laulja, autori ja produtsendina.



Vastavatud «Päevavalgel» on retrospektiiv Adams’i sõpradest ja kolleegidest meelelahutuse, moe ja kunsti valdkondades. Teiste seas saab Fotografiskas näha kaadreid Morriseyst, Ben Kingsleyst, Amy Winehouse'ist, Billy Idolist ja Michael Jacksonist. Näitusel on samuti esitletud tema seeria «Wounded:The Legacy of War», kus Adams portreteerib noori Briti sõdureid, kes on Iraagis ja Afganistaanis sõjatreeningute käigus haavata saanud. Adams on teinud ka sügavama fotograafilise sissevaate Londoni tänavatel elavate inimeste ellu, mille lõpptulemiks sai seeria «Homeless».