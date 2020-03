VIDEO ⟩ Koroonaviiruse tõttu võib osade Coca-Cola jookide tootmine katkeda

Coca-Cola kasutab oma dieet- ja suhkruvabades jookides magusaineid ja suhkruasendajaid, kaasa arvatud jookides Coca-Cola Zero ja Diet Coke, teatab cnn.com.

«Meil on olemas varu, kuid kui haiguspuhang Hiinas jätkub ja sealsed tehased on jätkuvalt suletud, siis võib teatud ainete saamine väga keeruliseks osutuda. See mõjutab tootmist, mis võib isegi katkeda,» teatasid Coca-Cola esindajad.

Coca-Cola toodetes on magusaineid aspartaami, kaaliumatsesulfaami, sukraloosi, sahhariini, tsüklamaati ja stevioglükosiidi.

Naine joomas Diet Coke karastusjooki FOTO: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Firma raporti kohaselt on eelkõige sukraloos see tooraine, mida ostetakse Hiinast, kuid sealt tulevad veel mitmed ained. Coca-Cola ei täpsustanud, milliseid magusaineid lisaks sukraloosile nad saavad Hiinast ja kuidas nende puudumine tootmist mõjutada võib.

Coca-Colal ilmus iga-aastane majandusaruanne, milles mainiti ka seda, koroonaviirus võib mõjutada osade nende jookide tootmist, kuna seni on teatud magusaineid saadud Hiinast.

Coca-Colal on Hiinas tehas ja seal on töö seni jätkunud. Firma juhtide teatel on tehases kehtestatud karmid hügieenireeglid ja seni ei ole ükski sealne töötaja uue koroonaviiruse nakkust saanud.

Coca-Cola tootmine FOTO: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

«Meie ettevõtte töötajate ohutus ja tervis on prioriteet. Rakendame ettevaatusabinõusid töötajate kaitsmiseks, töötajad on varustatud näomaskide ja kätedesinfitseerijaga. Kontoritesse ja tootmisruumidesse on paigaldatud digitaalsed termomeetrid, mis mõõdavad seal viibijate kehatemperatuuri,» teatasid Coca-Cola esindajad.

Coca-Cola annetas koroonaviirusega võitlevatele organisatsioonidele suuri summaid, kuid annetuste suurust ei avaldatud.

Hiinas Hubei provintsis Wuhanis möödunud aasta detsembris alguse saanud uus koroonaviirus on jõudnud vähemalt 60 riiki.

Viirusest tingitud haiguse tagajärjel on elu kaotanud üle 3000 inimese ja nakatunuid on ligi 90 000.