JÄLLE KOROONA ⟩ Ka Holmenkollenis ilma publikuta

«Suusastaadion on eeloleval nädalavahetusel suletud ja palume rahvast ka selle ümbrusest eemal olla,» teatas Oslo terviseala juhataja Svein Lyngroth NRK-le.

Isegi naiste 30 kilomeetri ja meeste 50 kilomeetri distantsid läbitakse ilma publiku kaasaelamiseta. Norra suusataja Emil Iverseni sõnul on see tohutu tagasilöök.

«Kahju, kui sellisel suurvõistlusel valitseb vaikus. Holmenkollenisse on ikka tuldud, paljud on seda teinud kümneid aastaid järjest. Nüüd neid pole. Ma pole sugugi kindel, et jaksan niimoodi finišisse jõuda,» lisas 28-aastane Iversen.