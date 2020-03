NAERATUS NÄOL ⟩ Meghan Markle on tagasi Suurbritannias, et täita viimaseid kuninglikke kohustusi

Meghan Markle'it on märgatud Suurbritannias esimest korda pärast jaanuaris avaldatud teadaannet, et paar loobub kuninglikust elust ja kolib Kanadasse. Prints Harry naasis Inglismaale juba möödunud nädalal.

Prints Harry on koos Meghaniga kuningriigis tagasi, et täita viimaseid kuninglikke ametikohustusi enne ametlikku lahkumist kuninglikust perekonnast.

The Sun avaldas mõned päevad tagasi, et Harry on viimaste kuninglike kohustuste täitmise pärast emotsionaalne ning hüvastijätt on tema sõnul «nukrusevarjundiga».