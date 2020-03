MADIN LIINILENNUL ⟩ Riiaka tütre kaitseks välja astunud naine läks piloodile hammastega kallale

23-aastane Henrietta Mitaire ja 53-aastane Mary Roberts lendasid eelmise aasta 2. mail SWISS-i lennufirma lennukiga Zürichist Londonisse, kus kogu lugu ka alguse sai, vahendas CNN.

Ema ja tütar reisisid nimelt koos Mitaire noore tütrega. Nad palusid enne õhkutõusmist stjuardessi Ali Chkerdaali, et võiksid käru salongis hoida.

Chkerdaa rääkis aga selle nädala teisipäeval kohtus, et keeldus ning Mitaire ja kahe lennujaama töötaja vahel puhkes vaidlus. Sellest hoolimata startis lennuk Londonisse.

Lennuki maandudes pöördus Mitaire prokuröri Arlene De Silva sõnul Chkerdaa poole ja palus stjuardessil talle nimetada lennujaama töötajate nimed, et naine saaks nende kohta kaebuse esitada. Pärast mõningast vaidlust tuli aga kokpitist välja lennuki kapten, Guido Keel, kes proovis naisi rahustada, kuid seejärel muutus vaidlus hoopis füüsiliseks.

Chkerdaa rääkis kohtus, et Mitaire ei soovinud, et Keeli vaidlusesse sekkuks. Stjuardessi sõnul Ütles Mitaiare kaptenile, et mehel ei ole tüliga mingit pistmist.

«Ta ütles, et Šveitsi inimesed on rassistlikud, kuna ta on mustanahaline naine, kes reisib lapsega,» seletas stjuardess kohtus.

Keel palus naisel lennukist välja astuda ja vaidlus lõpetada, kuid Mitaire hoopis ründas seepeale kaptenit.

Ema ja tütar ning tüli tekitanud käru. FOTO: AP/Scanpix

Mitaire rääkis kohtus, et hoopis lennuki kapten ründas teda esimesena, kui pani oma käe naise õla peale.

Naine karjus kaptenile, et mees ei puutuks teda. «Sel hetkel, kui ta teda puudutas, läks ta kõik hulluks,» kirjeldas stjuardess, kelle sõnul naine kriimustas ja hammustas kaptenit.

Kohtus näidati ka videosalvestist, millelt on näha, kuidas Mitaire karjub kapteni peale: «Miks te panite oma käed minu külge? Miks te lõite naist? Kas te arvate, et teil on selleks võim?».

Prokuröri sõnul haaras Mitaire seepeale Keeli käest ja surus ta kokpiti, kus nad rüselesid enne, kui Roberts väidetavalt samuti kokpitti sisenes ja põrandal lamanud kaptenit lõi.

Naised küünistasid ja hammustasid Keeli.

Politsei viis kaklema hakanud naised lennukist välja ja nad vahistati.

Naised eitasid neile esitatud lennuki kapteni käskudele mitteallumise ja kapteni peksmise süüdistusi. Prokuröride sõnul oli aga piloodi õlavarrel hammustusjälg.

Mitaire, kes keeldus kohtumenetluse tarbeks tõendeid andmast, väitis, et Keel tiris ta juukseid ja lohistas teda mööda maad.

«Ma kukkusin põrandale ja ta põlvitas mu peale kogu oma keharaskusega,» kirjeldas Mitaire omapoolset nägemust loost, vahendas The Sun.

Robertsit esindav James Nash vaidlustas tunnistajate «lahknevused», öeldes, et ema kaitses oma tütart kapteni eest.

Mitaire'i esindav Ben Summers iseloomustas aga oma klienti naisena, kes nõuab õigust ja ei lase endale pähe istuda, kuid ei ole agressiivne.

Lennuki kaaspiloot Friedrich Prieler viitas aga varasemates tõendites Tokyo konventsioonile, mis annab kaptenitele õhusõidukis tegutsemisel teatava immuniteedi, kui nad usuvad, et pardal olevate inimeste turvalisus on ohus.

Summers väitis aga, et konventsioon kehtib ainult lennu ajal.