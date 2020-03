PEOGALERII ⟩ 5MIINUST meelitas Teaterisse meeletu hulga klubihunte

Vaata galeriid, et teada saada, kes suutsid esiritta trügida ja kellel õnnestus räpparitelt ka personaalne tervitus välja meelitada!



Hetkel seikleb 5MIINUST koos reketiga teiselpool maakera. Homme, 6. märtsil antakse kontsert Sydney Eesti seltsis ja nädal hiljem esinetakse Lääne-Austraalias Perthis. Üritused on vanusepiiranguga 18+ ja piletid maksavad 45 Austraalia dollarit ehk ca 28 eurot. Estoni Kohver kommenteeris Elu24-le, et välismaal kontserte andmas on varem käidud vaid Soomes, mis tähendab, et nüüd laiendatakse piire umbes 13 000 kilomeetri võrra.