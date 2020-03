VAATA ⟩ Ülekäte läinud pidu! Marco Tasane lööb muusikavideos sõbrale kirve selga

Muusik soovis ühendada nii noori kui ka vanu ja seetõttu saab loos kuulda ka salapärase noore räppari Kõutsi värsse. Loole tuge pakkuv video on peamiselt filmitud kunstnik Juhan Rodriku korteris, ent läbi vilksavad ka kaadrid New Yorgist. "Paraku olid inimesed videos seekord natuke liiga kartlikud," nendib Tasane, kuid siiski on tegemist talle omaselt raju vaatamisega.