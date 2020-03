OOTAMATU RÜNNAK ⟩ Video: mees süstis võõra naise tagumikku spermat

Marylandis elav Katie Peters lõpetas 18. veebruari õhtul sisseostude tegemise ja viis poodi ostukäru tagasi, kui tundis korraga oma paremas tuharas teravat valu, vahendas New York Post.

Peters arvas algus, et sai suitsuga kõrvetada. 51-aastane Thomas Byron Stemen pöördus aga koheselt naise poole.

«Ta pöördus mu poole ja ütles: «Ma tean, et see tundub nagu mesilase torge, kas pole?»,» kirjeldas naine Stemeni kommentaari.

«Helistasin oma pojale ja ütlesin: «Midagi on valesti, loodan, et midagi ei juhtu. Loodan, et jõuan turvaliselt koju, armastan sind.»,» seletas Peters.