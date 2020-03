VIDEO ⟩ Kaia Kanepi: driftin nagu jaksan

Reedel sotsiaalmeediasse lisatud videol on 34-aastane Kanepi omas elemendis ning kirjutas postituses: «Töötan talveralli oskuste kallal.»

Kanepi ise ütles Elu24 sporditoimetusele, et kihutamispisik on sees juba 2012. aastast. «Olen proovinud pärast 2012. aasta autoostu igal aastal lumerajal sõitmas käia. Kahjuks on lumega vist selleks aastaks Eestis kõik, muidu teeksin seda palju rohkem,» lisas Eestile au ja kuulsust toonud tennisemängija.