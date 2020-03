KAS UUS HITT ⟩ Tuliuue singliga maha saanud Tanel Padar: olukord nõudis seda

Tuliuue pala valmimisse panustasid mitmed muusikud ja katsetati mitmesuguseid vorme. Padari sõnul meeldib talle flirtida erinevate stiilidega ja lõppversioon on paljuski mõjutatud laulu tekstist, mille autoriks on üle pika aja taas Aapo Ilves.



Andunud fännid meenutavad kindlasti hitte “Ootab veel palju ilusaid maid”, “Tee midagi”, “Võta aega” ja “Kuu on päike”, mille Padar just koos Ilvesega on kirjutanud. Küsimusele, kas aeg on kuidagi eriliselt oluline teema, vastas Aapo Ilves, et aeg on kõige salapärasem stiihia üldse: "Aeg on koguaeg."