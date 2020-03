KARM POHMELL ⟩ Singapurist Londonisse lennanud neiud põhjustasid lennukis koroonapaanikat

Nõnda proovisid neiud kehva enesetunde pärast enda tavapiletid äriklassi vastu ümber vahetada, öeldes lennumeeskonnale, et Julial on halb olla ja ta tahab pikutamisruumi. Lisaks küsis Julia peavalu leevendamiseks paratsetamooli. Naiste «kaval plaan» tekitas aga lennumeeskonnas koroonaviiruse paanikat.

«Meil oli tõeliselt raske joominguöö. Olime üleval kella kaheni öösel,» rääkis Julia The Sunile ning kirjeldas, et ei söönud enne alkoholi tarbimist midagi. Naised pidid lennujaamas olema kell kuus hommikul.

«Ma tahtsin lihtsalt koju minna, kuid nad ütlesid mulle, et peavad järgima protokolli ja nad võtavad seda väga tõsiselt,» rääkis Julia, kes tundis olukorra pärast piinlikkust. «Kõik olid pahased, et meie pärast neid lennukis kinni hoiti. Nad teadsid, et see oli minu tõttu. Inimesed panid minu pärast topeltmaskid ette, kuna nad arvasid, et mul on koroonaviirus.»