MUSISKANDAAL ⟩ Video: võõras mees tikkus otse-eetris reporterile ligi

Hispaania ajakirjanikust Raquel Guillán ist on saanud viimane naisreporter, keda otseülekande ajal on seksuaalselt ahistatud, vahendas El Pais.

Kanaari saarel Lanzarote 'is aset leidnud juhtumi salvestas oma mobiiltelefoniga ka vägivallatseja sõber.

«Ma ütlesin talle, et see pole vastuvõetav ja kui ta ei lahku, siis kutsun politsei,» seletas naine ja lisas, et seepeale jooksis mees minema, kuid tal kukkus rahakott maha.