PILDID JA VIDEO ⟩ Türgi-Kreeka piiril on tuhandeid meeleheitel põgenikke

Kreeka meedia andmetel saabus möödunud nädalalõpul umbes 10 000 inimest Türgi ja Kreeka piirile, nad üritasid ebaseaduslikult piiri ületada.

Türgi võimude arvates liikus Kreeka piiri poole kaks korda rohkem inimesi, kui Kreekas arvatakse.

Kreekas Kastaniesi piiripunktis olevad piirivalvurid, politseinikud ja sõdurid pingutavad, et takistada Pazarkules olevate põgenike edasiliikumist.

Põgenike ekspertide sõnul on põgenikud poliitilised mängukannid, kes on jäänud lõksu.

«Kreeka võimud teatasid kindlalt, et nad ei anna uusi elamislubasid ning ei luba kedagi üle piiri. Nad on valmis kasutama ebaseaduslikult piiri ületajate vastu relvi. Möödunud nädalalõpul oli Kreeka piirivalvurite ja põgenike vahel intsident, milles piiri ületada tahtnuid takistati pisargaasiga. Kriisiolukorras, kus põgenikud on meeleheitel ja üritavad elu hinnaga tõotatud maale pääseda, on sellised asjad tavalised,» selgitasid eksperdid ja vaatlejad.

Türgi võimud teatasid 29. veebruaril, et avasid oma piiri Kreekaga ja see võib tuua kaasa põgenikevoolu. Nii juhtuski ja seega on Euroopasse oodata uusi põgenikke, kuigi Kreeka üritab neid takistada.

Väidetavalt viivad Türgi võimud põgenikelaagritest inimesi bussitäite kaupa Türgi-Kreeka piirile.

Türgi poolel Pazarkules olevad põgenikud üritavad pääseda Kreeka poolele Kastaniesi. FOTO: Sakis Mitrolidis/AFP/Scanpix

Türgi jätkab sõjalist missiooni Süürias, tehes rünnakuid Süüria valitsusvägede vastu. Türgi rünnakutes on hukkunud kümneid Süüria režiimisõdureid, viimase paari päevaga on seal elu kaotanud ka vähemalt 30 Türgi sõdurit.

Kuigi Euroopa Liidu ja Türgi vahel on sõlmitud põgenike takistamise leping, ei ole see Türgi teatel jõus. Ekspertide hinnangul avaldab Türgi sellega Euroopa Liidule survet, et liit põgenikeprobleemiga rohkem tegeleks.

Türgi võimude selgituse kohaselt ei suuda nad enam kontrollida Süüria lahingute eest põgenevate inimeste voolu. Türgi teatel on seal üle kolme miljoni Süüria põgeniku ja Idlibi piirkonnast tuleb lähiajal veel umbes miljon põgenikku.

Lääne asjatundjate andmetel on Türgis lisaks Süüria põgenikele ka teisi põgenikke, kes on pärit teistest piirkonna riikidest. Nad lisasid, et praegune olukord võib minna sama karmiks, kui oli 2015. aasta põgenikekriisi ajal.