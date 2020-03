VIDEO ⟩ Millisele Balti riigile ennustatakse Eurovisiooni võitu?

41st Eurovisioonil osalevast riigist kümme ei ole veel lauluvõistlusel osalevat lugu valinud, vahendab eurovision.tv. Kõik Balti riigid on aga oma võiduloo valinud ning vaatamegi, millist neist peetakse kihlveokontorites juba Eurovisiooni võitjaks.

Eesti Laulul valisid eestlased Eurovisioonile Uku Suviste looga «What love is», mis saavutas superfinaalis võidu Jaagup Tuisu loo «Beautiful lie» ees. Suviste tunnistas võidu järel Elu24-le, et oli viimased 15 aastat arvestanud, et ta ei võida.

2011. aastal disklahvi ja mullu teiseks jäänud Suviste tänavuse võiduloo kaasautoriks on Sharon Vaughn ning produtsent Dimitris Kontopoulus. Tema tagalas on ka Vene superstaar Filipp Kirkorov. Paljud on ühismeedias spekuleerinud, et just venekeelsete hääletajate poolehoid võis olla see, mis Suvistele lõpuks määravaks sai.

Veebilehe eurovisionworld.com andmete kohaselt Suviste lugu Eurovisiooni ei võida ning hetkel ennustatakse 1% võiduvõimalusega lauluvõistlusel 31. kohta. Huvitav on aga see, et kuus riiki, kes ei ole oma Eurovisiooni lugu veel valinud (sealhulgas Soome), on kihlveokontorite sõnul juba praegu Eestist eespool.

Läti valis üheksa finaalloo vahel ainult rahvahääletuse põhjal end esindama Samanta Tīna ballaadi «Stil breathing», vahendab eurovision.tv.

«Ma olen nii õnnelik. Lõpuks on see juhtunud ja mul on see õnnelikum pilet Rotterdami. Jah, ma olen valmis ja minu sõnum Euroopale ja Eurovisioonile on see, et Läti hingab endiselt ja jah, me saame! » ütles põnevil Tīna pärast triumfeerivat võitu.

Tīna valiti Lätit esindama juba veebruari alguses, kuid kihlveokontorite sõnul on tema võiduvõimalus alla 1%. Hetkel on Läti edetabelis viimasel kohal.

Kaheksast laulust koosnevas finaalis valis Leedu paar nädalat tagasi riiki esindama bändi The Roop looga «On fire», vahendab eurovision.tv.

Kolmeliikmeline bänd alustas koostööd 2014. aastal ning kirjeldab enda muusikastiili kui segu pop-rockist ja indiest. The Roop sai finaalis maksimaalsed punktid nii žüriilt kui ka rahvalt.

Kihlveokontorid ennustavad hetkel Leedule 11% võiduvõimalust ning «On fire» on suure tõenäosusega liikumas Eurovisiooni võidu suunas. Populaarne on Leedu lugu ka Youtube'is, kus see on lauluvõistluse ametlikul lehel kahe nädalaga kogunud ligi kolm miljonit vaatamist. (Selle ametlik muusikavideo, mis postitati 1. märtsil, on kogunud juba üle 83 000 vaatamise.)