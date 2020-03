LISSABON-TALLINN-LISSABON ⟩ Elu24 ajakirjaniku lennupäevik toob selgust küsimuses, kas Euroopas lendamine on praegu tõesti hull!

Üsna tiheda reisijana on mul ikka pisut suurem huvi selle vastu, kas lennujaamade läbimine ja lendamine on ikka ohutu tegevus.

Viimase aasta jooksul olen koos lastega astunud lennukisse üle tosina korra ning seni ei ole me end kunagi otseselt ohustatuna tundnud. Tunnistan ausalt, et ega ka nüüd, mil maailmas möllab koroonaviirus COVID-19 , ei tundnud vähemalt mina end kordagi üheski lennujaamas ega lennukis ohustatuna.

Veebruari teises pooles taas Eestisse lennates arvasin küll hetkeks, et ehk on inimesi seoses koroonaviiruse levikuga tabanud ka lennuhirm. Nii varahommikune Lissaboni lennujaam, kui ka hilisem Helsingi lennujaam olid peaaegu inimtühjad. Ma ei olnud varem kunagi sellist vaatepilti näinud. Seega tõttasin ka kohe ennatlikult arvama, et nonii, koroona on inimesed nii hirmule ajanud, et keegi ei julge enam kodust välja tulla.