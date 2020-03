TULEVIKUTEGIJA ⟩ Eesti verinoor iluuisutaja tegi oma vanuse kohta haruldase soorituse

Tiiu Valgemäe Uisukooli esindaja Keit Reintami sõnul on tegemist harukordselt ambitsioonika ja sihikindla noore tüdrukuga. «Enne Hollandi võistlust oli Marie Eliisel jalg kaks kuud kipsis, nii et Haagis sooritas ta tehnilised elemendid tahtejõu pealt,» ütles Reintam ning lisas, et treeningutel sooritab Marie-Eliise ka juba kolmekordseid Axeleid. Hollandis pidid Eesti tüdrukule alla vanduma kõik, võistlustelt puudus vaid Venemaa paremik.