PILDID ⟩ Ajaloo vesiseim veebruar: brittide kodu jäi täielikult üleujutuse alla

Ühendkuningriigi meteoroloogiline instituut teatas, et eelmine kuu lõi kõige sademeterohkema veebruari rekordi. Mõõtmiste algusest saati 1862. aastal saadi esmakordselt saareriigi keskmiseks 202,1 mm sademeid. Senine rekord jäi alla 20 sentimeetri.

Yorkshires on antud välja kümneid tulvahoiatusi. Aire jõgi tulvab üle kallaste ja majad jäävad järjest enam vee alla. Kevin ja Catheine Lorryman Snaithist on nende seas, kelle eluasemed on muutunud elamiskõlbmatuteks.

Paari majakesest on nähtaval vaid katus. Tõenäoliselt peavad nad selle vee taandudes maha lammutama. Kevini sõnul on vaatepilt südantlõhestav.

Kevini ja Catherine maja on lootusetult üle ujutatud. FOTO: SWNS.com/Scanpix

«Elame nagu unenäos, samuti nagu teised linnaelanikud. See on nagu õudusunenägu,» kirjeldas Catherine. Naise sõnul ehitati maja 1971. aastal ning see pole seni vee alla jäänud.

«Ilmselt me kindlustusrahasid ei saa. Kuid ma plaanin maja uuesti üles ehitada,» kinnitas Kevin. Teine Snaithi elanik Linda Bonner tunnistas, et see on esimene kord 40 aasta jooksul, kui ta pole mure pärast üldse magada saanud.

Dave aitab kohalikel asju kuivale vedada. FOTO: SWNS/ScanPix

«Ma pole kogu öö maganud. Vaadake, mis siin toimub. Ma olen siin elanud ligi 40 aastat ja pole midagi sellist kunagi näinud,» kurtis Linda. Dave Bowers on aga nende seas, kes aitab kohalikke. Oma kummipaadiga transpordib ta inimeste vara kuivale.

Vaatamata dramaatilisele vaatepildile ei olnud Ida-Yorkshire'i linnades esimesel õhtul pärast üleujutuse algust veel teateid evakueerimisest, teatasid võimud. Eeldatavasti püsib vesi hoolimata vihma vaibumisest päevi kõrge.

Kevin lubab maja uuesti üles ehitada. FOTO: SWNS/ScanPix