VIDEO ⟩ Eesti Laulu üllataja Anett valas rõõmupisaraid: see oli nagu väike löök vastu pead!

Lõpuks kolmanda koha saanud Anett Kulbin ütles tulemuste väljakuulutamise järel, et tal oli väga hea tunne juba finaali jõuda. «Ma lootsin jõuda esikolmikusse,» avaldas lauljatar, et soov läks täide.

Anett on Eesti Laulul varemgi osalenud: 2014. ja 2015. aastal kollektiiviga Wilhelm ning 2016. aastal sooloartistina lauluga «Strong». «Eesti Laul kui platvorm on kindlasti väga oluline, kindlasti on väga palju nähtavust juures,» ütles Anett.