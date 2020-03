VIDEO ⟩ Stefan murdis kolmanda koha needuse: nüüd on aeg tähistada!

Tänavu lauluga «By My Side» 7. koha saanud Stefan ütles, et talle on kõige tähtsam, et ta oleks õnnelik ja rõõmus. «Ma olen alati õnnelik, kui mul on õiged inimesed lähedal,» kinnitas noortele fännidele autogramme jaganud laulja.

«Needus on katki löödud, nüüd on teised numbrid ka mängus,» rõõmustas Stefan, et ei peagi igavesti kolmandaks jääma. 2018. aastal sai ta selle koha duoga Vajé ja mullu sooloesinejana, kusjuures välismaa žürii hääletas Stefani toonase võistlusloo «Without You» suisa esimeseks.

Stefan ütles, et kuna tema tiimi eesmärk oli teha laval hea esitus, on ta tulemusega väga rahul. «Mul on väga hea meel seitsmenda koha üle ja nüüd on aeg tähistada!» kinnitas ta.