VIDEO ⟩ Eesti Laulu võitja Uku Suviste: olin viimased 15 aastat arvestanud, et ma ei võida

2011. aastal Eesti Laulult disklahvi saanud ja mullu teiseks jäänud Suviste tunnistas, et oli finaalis arvestanud kõigi võimalike tulemustega. «Ma olin arvestanud sellega, et ma ei võida, viimased 15 aastat, ma olen väga arvestav olnud,» naljatles laulja.

Suviste lisas, et kui ta mullu superfinaalis Victor Crone'ile alla jäi, oli ta tegelikult valikuga rahul. «Mulle meeldis väga see lugu. Kui see lugu võitis, midagi pole parata, see valik polnud halb,» rääkis ta.