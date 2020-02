KÕRGE HIND ⟩ Silmavalged tätoveerinud Poola neiu jääb pimedaks

Wroclawist pärit Aleksandra Sadowska tegi elu muutva otsuse. Ta lasi räppar Popekist inspireerituna oma silmavalged mustaks tätoveerida. Elu muutus aga palju kurvemas suunas, kui neiu oodata oskas.

Kui 25-aastane naine protseduuri läbis, kurtis ta kohe valu üle silmades. Tätoveerija sõnul oli see normaalne. Seni, kuni silmad paranesid, pidi lihtsalt valuvaigisteid kasutama.

Lugu oli aga palju halvem. Praeguseks on neiu kaotanud täielikult nägemise ühest silmast, sama teed läheb ka teine. Tätoveerijal on nüüd kaelas kriminaalsüüdistus. Samas võib väga kurioosseks pidada, et juba nelja aasta eest politseisse antud mees töötas siiski kuni kohtu alguseni samal alal edasi.

Varssavist pärit Piotr A kasutas väidetavalt hoopis nahale mõeldud tinti. Silmadele on see ohtlik ning viis ka neiu silmanägemise. Mees tunnistas end ka süüdi ning on pikaldase uurimise järel lõpuks kohtus.

Uurijate sõnul on ilmselge, et mees ei olnud kindel, kuidas riskantset protseduuri läbi viia. "Ometi võttis ta asja ette ning see viis traagiliste tagajärgedeni."