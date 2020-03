VIDEO ⟩ Heelia katsetas kõige veidramaid viise, kuidas vanadest riietest uusi teha

Sukkadest tehtud crop top? Täiesti võimalik! Samuti ka T-särgist seelik ja palju muud... Või vähemalt nii väidavad interneti isehakanud moegurud. Heelia Sillamaa proovis kõik need nipid järgi. Nii mõnigi neis töötab hästi, paljud teised aga üldse mitte.

Ette tuli ka hoopis ohtlikke avantüüre. Mõtle, et seelikut hoiab üleval rida haaknõelu... See ei kõla just turvatunnet sisendavalt. Sukkadest valmis lõigatud crop top näeb aga välja, nagu oleks otse poest sellisena tulnud.