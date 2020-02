KANAL 2 ⟩ Peagi startiv kevadhooaeg toob ekraanile siirast elevust ja ohtralt kaasaelamisrõõmu

Pühapäeval alustab ka uus reisisaade, mis viib televaatajad kuuma päikese alla, Araabia Ühendemiraatide suurimasse linna, Dubaisse. 3,1 miljoni elanikuga superlinn Dubai on ju koht, kus kasvavad pudrumäed ja voolavad limonaadi jõed. Raha on seal nii palju, et pista käsi suvalisse seinaprakku ning ainult kraba. Kuidas aga tegelikult lood on, see selgub saatesarja «Eestlased Dubais» hooaja jooksul.