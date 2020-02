VIDEO ⟩ Kolm inimest, ohtralt ohvreid: kes on koroonaviiruse supernakatajad?

Lisaks Hiinale on suuremad haiguskolded Jaapanis, Lõuna-Koreas, Iraanis ja Põhja-Itaalias, teatab yle.fi.

Viroloogide sõnul on ka niinimetatud supernakatajaid, kes on võinud koroonaviirusega nakatada kümneid inimesi.

Üks supernakatajatest on Milano lähedal Codognos elav 38-aastane itaallane, kes oli nakatunud, kuid ei teadnud seda. Ta andis nakkuse enne diagnoosi saamist edasi oma pereliikmetele, sõpradele, kohalikus baaris käijatele ja isegi arstidele.

Itaalia võimude arvates sai koroonaviiruse ulatuslik levimine Põhja-Itaalias alguse just sellest mehest, kuna talle ei tehtud õigel ajal koroonaviiruse testi, vaid arvati, et tal on tavaline gripp.

See mees ei käinud välismaal ja seega on mõistatus, kust ta nakkuse sai, kuid ta on nüüdseks haiglas ning ta seisund on raske.

Lõuna-Korea võimud teatasid möödunud nädalal, et Daegus levis koroonaviirus supernakatajaga, kes osales kristliku usulahu jumalateenistustel, nakatades üle 100 inimese.

Naine keeldus haigussüpmtomite ilmnemisel koroonaviiruse testist, kuid hiljem tehti see talle sunniviisiliselt.

Suurbritannias oli jaanuari lõpul supernakatajaks 53-aastane Steve Walsh, kes külastas Singapuri, kust ta läks edasi Prantsusmaale mäesuusatama ja alles pärast seda saabus koju. Uurimine näitas, et ta nakatas vähemalt 11 inimest, olles ise ilma sümptomiteta.

Mehele tehti koroonaviiruse test, kuna ta käis Singapuris, kus see haiguse kiiresti levis. Test näitas, et tal on koroonaviiruse nakkus. Ta pandi haiglasse ja ta paranes.

Supernakatajad on inimesed, kes nakatavad palju inimesi. Koroonaviirusesse nakatunu nakatab keskmiselt 2,2 inimest.

Supernakatajatega võidaks juhuslikult kokku puutuda ja selle tõttu ei teata kohe, et on toimunud nakatumine.

Suhteliselt hea tervisega ja enda teadmata viirust kandvad inimesed võivad tahtmatult nakatada teisi. Olukorra teeb keeruliseks asjaolu, et koronaviirus võib uuringute kohaselt püsida pindadel mitu tundi.

Potentsiaalseteks supernakatajateks võivad olla ka haiglaravil olevad patsiendid, kellel pole veel viirust diagnoositud, kuid vajavad näiteks hingamisaparaati. Need patsiendid võivad nakatada nii teisi patsiente kui medtöötajaid, kes ei oska end nende vastu kaitsta ja kellel ei ole kaitsevarustust.

Medtöötaja koroonaviiruse testiga, mis on positiivne. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Viroloogide ja arstide sõnul ei ole võimalik teha kindlaks, kes võib osutuda supernakatajaks. Viiruse levimist mõjutab, millises faasis on haiglasse toodul koroonaviirus, kuidas patsient käitub ja olukord haiglas.

Haiglas saab koroonaviiruse jälile kiiremini kui väljapool ja viiruse levimist saab takistada.

Hiina meditsiiniekspertide sõnul on supernakatajad need, kes nakatavad vähemalt 8 inimest.

Lääne viiruseekspertide andmetel nakatab koroonaviiruse nakkuse saanu keskmiselt 2,2 inimest. Väike osa nakatunutest võib haiguse anda edasi kümnetele inimestele.

SARSi ehk raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi puhul nakatab naktaja keskmiselt 3 – 5 inimest.

Leetrid on väga nakkav. Selle haiguse puhul võib nakatunu nakatada keskmiselt 12 – 18 inimest.

Koroonaviiruse statistikat aluseks võttes on koroonaviirus nakkavam kui oli 1918 - 1919 gripiepideemia. Grippi nakatunu nakatas keskmiselt 1,8 inimest.

Briti Lancasteri ülikooli arstiteadlaste arvates on koroonaviirus nakkavam kui arvatakse ja haigestunu võib nakatada keskmiselt üle 3 inimese.

Maailma Terviseorganisatsioon WHO on termini «supernakataja» kasutamisel ettevaatlik, kuna nende ekspertide arvates võib see jätta eksliku mulje, et osadel inimestel on omadusi, mis teevad neist nakkuse kiiresti edasiandjad.

Võimalik, et suurel osal nakatunutest on ühine nakkusallikas, kuid nakatumise olukorrad on tõenäoliselt erinevad.

WHO arvates võib «supernakataja» kasutamine olla sildistav. Nad tõid näiteks Briti mehe Steve Walshi, kes käis Singapuris, oli Prantsuse Alpides mäesuusatamas ja siis läks tagasi koju Suurbritanniasse, nakatades vähemalt 11 inimest.

Mehel ei tekkinud kohe koroonaviiruse sümptomeid ja ta ei teadnud, et oli haige. Kui ta sai teada, et välismaal olles puutus kokku nakatunuga, läks ta haiglasse ja talle tehti koroonaviiruse test, mis osutus positiivseks. Kuid ta nimi avalikustati ja teda hakati pidama koroonaviiruse tõttu ohtlikuks.