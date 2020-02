WOW ⟩ Meisterjaan pani oma uue meistriteosega täiega hullu

Meisterjaan postitas fännidele Facebookis lühifilmi kirjutades, et on viimaks üles laadinud ühe «väikese filmikese». Muusik tunnistas, et on juba mõnda aega selle kallal nokitsenud.

««Päris inimene» on inspireeritud nii-öelda tõelise iseenda otsinguist ja küsimusest, et kas selline asi üldse olemas on. Osana kontseptsioonist sai see tehtud ühemehefilmina — olin ise nii režissöör, operaator, monteerija, helirežissöör kui ka kõikides osades,» kirjutas Meisterjaan selgituseks.

Lühifilm algab templis, kus Meisterjaani poolt kehastatud karatekutt ja oranžis kleidis neiu, keda kehastab samuti muusik ise, istuvad «voodis». Neiu ütleb, et «midagi on valesti» ja ekraanile ilmub lühifilmi pealkiri «Päris inimene».

Kaader Meisterjaani ühemehefilmist «Päris inimene», mis algab kaadriga, kus Meisterjaani poolt kehastatud karatekutt ja neiu on «voodis». FOTO: Kuvatõmmis lühifilmist

Järgmises kaadris kõnnivad karatekutt ja neiu kõrbes, kõrbeliiva pühib harjaga ka valge kapuutsiga mees. Neiu tunnistab, et vajab midagi enamat ja ütleb kaamerasse vaadates: «te olete kõik karakterid» ja lisab, et soovib enda ellu päris inimest.

«Kogu see maailm on mind ära tüüdanud, päevast päeva, üks ja sama,» räägib Meisterjaan naistegelasena. «Kus on siis tõelisus? Kus on päris elu?»

Järgmiseks kohtavad peategelased kapuutsiga meest, kes annab teada, et «lohe on ärganud». Nõnda ilmubki piipu tõmbav lohe, keda, üllatus-üllatus, kehastab samuti Meisterjaan, kelle alumine keha meenutab dinosaurust.

Lühifilmi peategelased kohtavad kõrbes lohe, kelle piibu neiu oma pika keelega ära pätsab. FOTO: Kuvatõmmis lühifilmist

Neiu varastab oma pika keelega piibu, tappes lohe ning teeb ise paar mahvi. Järgmiseks avaldab kapuutsiga mees, et päris inimeseni jõuab tänu prügikasti-raketiga. Nad sõidavad Meisterjaani enda juurde, keda peavad päris inimeseks.

«See asi on kahtlane. Vaatame, mis ta sees on,» ütleb karatekutt ja nad piiluvad Meisterjaani pähe. Eest leiavad nad üheteistkümnest Meisterjaanist koosneva ringi seest iseenda.

Meisterjaan kehastus lühifilmis ka salapäraseks meheks, kes pühkis harjaga kõrbeliiva. FOTO: Kuvatõmmis lühifilmist

Järsku on nad tagasi valge kapuutsiga mehe juures. Oranžis kleidis neiu on kaasa võtnud määrdunud salvräti, mille ta Meisterjaani laua pealt leidis, mida kapuutsiga mees käsib lähemalt vaadata.

Meisterjaani lühifilm lõppeb, kuid mitte enne, kui väga tähelepanelik vaatajale märkab ekraanil vilksatavat sõnumit. «Selle teate sisu seisnebki tõsiasjas, et sa selle teate tänu oma tähelepanelikkusele ja virkusele leidsid ja seda lugesid,» kirjutas Meisterjaan ja lisas, et see sõnum on neile, kes otsivad eksisteerimise sügavamat tähendust.

Meisterjaani lühifilmi lõpus oli kiire sõnum tähelepanelikule vaatajale. FOTO: Kuvatõmmis videost

Sümbolitest pungil lühifilm kestab natuke üle kuue minuti ning Meisterjaan tänab selle valmimisel ka Simona Tättet, Jüri Muttikat, Taavi Tulevat, Jako Krulli, Freesound.orgi, Erinevate Tubade Klubi ja Irma Castrot.

Meisterjaani lühifilm oli vähem kui nelja tunniga kogunud ligi 2500 vaatamist ning sellele on reageeritud 91 korda. Reaktsioonid on kõik positiivsed ning lühfilmi on jagatud 18 korda.

Üks on jätnud ka motiveeriva kommentaari: «tubli jätka samas vaimus.»