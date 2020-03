18-aastane Tallinna koolipoiss Jaagup Tuisk on muusikaga tegelenud lapsest peale. Paljud aga ei pruugi teada, et tema täheks sirgumine on toimunud televaatajate silme all. Kuidas jõudis särasilmne põnn, kes matkis kuulsat eurolaulikut ning tuuritas Uku Suviste ja Kristjan Kasearuga, Eesti Laulu superfinaali?

Jaagupi veres voolab muusika: ta mängib klaverit, kitarri, trumme, basskitarri, ukulelet ja trombooni... kui ta just vahepeal midagi juurde pole õppinud. Isegi nime sai ta rokkar Jaagup Kreemi järgi, mainis ta Elu24 taskuhäälingus «KÕU!».

«Ma sündisin selliste vanemate juurde, kes lasevad minu loomingulisel poolel kasvada,» rääkis Jaagup 2014. aastal Tallinna TV saates «Suvemiks». Laulma hakkas ta juba 3-aastaselt, 12-aastaselt oli tal oma produktsioonifirma.

Jaagup Tuisk Kaari Sillamaa muusikateatri lavastuses «Jane Eyre» 2013. aastal koos Silvi Vraidiga. FOTO: Viktor Koškin

Hullutas publikut juba 10 aastat tagasi

Eesti telepubliku ette astus Jaagup 9-aastase poisina saates «Eesti talent». «Kui ma nägin eelmise aasta Eurovisiooni ja Alexander Rybaki võidulugu, tahtsin teda kohe järele teha,» rääkis Jaagup kohtunikele ning esitas eestikeelse versiooni Norra euroloost «Fairytale».

«Mulle Alexander Rybak ei meeldi, mulle meeldib Jaagup Tuisk,» kiitis kohtunikutoolis istunud teleajakirjanik Kristiina Heinmets-Aigro. Jaagupi rõõmsameelne esitus pani juba toona saali rõkkama ja kohtunikud sulama.

Aasta hiljem oli Jaagup taas TV3 ekraanil, tookord koos Koit Toomega, kellega tutvus Kaari Sillamaa muusikateatri kaudu. Vaevalt kumbki neist üheksa aastat tagasi aimas, et Eesti Laul nende tuleva kümnendi eduloos nii olulist rolli mängib (Toome esindas Eestit Kiievis 2017. aastal duetiga «Verona»).

Suurima konkurendiga tuurile

«Laulupealinna» saatest jäi Jaagup silma Uku Suvistele, kes kutsus 12-aastase laululinnu emadepäevatuurile. «2 1/2 meest» ehk Kristjan Kasearu, Suviste ja noor Jaagup tegid 2014. aastal Eestile ringi peale.

Jutusaates «Nädalalõpp Kanal 2ga» rääkis Jaagup vastassugupoole tähelepanust: «Seda ikka on, kasvõi koolis mõned inimesed kohe proovivad... või näiteks täna, kui ma siia (saate salvestusele – toim) tulin, need tantsijad vaatasid, et «härra Tuisk».» Veel avaldas Jaagup, et sai esimese suudluse juba 8-aastaselt, mispeale saatejuht Teet Margna ära kohkus.

Tänavuse Eesti Laulu suurima konkurendi Uku Suvistega jagas Jaagup lava ka viis aastat tagasi ETV laulukonkursi «Laulukarussell» poolfinaalis.

«Kuidas nii noor kutt juba igale poole esinema on jõudnud?» võite te praegu küsida. Sama küsimus tekkis 2014. aastal ka Tallinna TV saatejuhil, kellele Jaagup toona vastas: «Ma ei mõtle nii palju ette, ma lihtsalt teen ja proovin kõike jõuda.»

Hetk, mis läks tantsupeo ajalukku

Ilmselt mäletavad paljud, kuidas hakkajad noored 2017. aasta suvel Tallinnas Vabaduse väljakul omaenda tantsupeo püsti panid, kui ametlik etendus Kalevi staadionil kehva ilma tõttu ära jäeti. Vähesed aga teavad, et tol päeval uhkelt lipu heisanud kooliõpilased olid Jaagup Tuisk ja lauljatar Jennifer Cohen.

«Oli üks võimsamaid hetki minu elus, kui Ivo Linna laulis «Eestlane olen ja eestlaseks jään» ja me sõpradega olemasolevatest ressurssidest lipu ehitasime (puutoigas + teip) ning kuidas meil Jenniferiga oli au see lipp platsi keskele kanda ja taeva poole sirutada,» meenutas Jaagup ajaloolist hetke mullu Instagramis.

Muusik lubas, et seda lugu räägib ta kunagi ka oma lastelastele. Noorte tantsupeol «Mina jään» täitis ta Koidu rolli.

Rahvatantsijad korraldasid Vabaduse väljakul oma peo. Lippu hoiavad Jennifer Cohen, Karl Vilhelm Valter ja Jaagup Tuisk. FOTO: Erik Prozes

Staarisaatest kasvas edukas soolokarjäär

Suurema tuntuse saavutas Jaagup TV3 superstaarisaatest, kus osales kaks aastat tagasi. Seal sattus ta kokku ka tänavuste Eesti Laulu konkurentide Uudo Sepa, Merilin Mälgu ja Jennifer Coheniga ning saavutas lõpuks viienda koha.

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula, kes oli toona staarisaate bändis, kiitis Jaagupi pillimänguoskusi, kuid arvas, et pigem on tal potentsiaali muusikaprodutsendi kui solistina.

Vähemalt pooleldi oli Rahulal igatahes õigus, kuna Jaagup oli tänavuse Eesti Laulu võistlusloo «Beautiful Lie» ainuautor. «See on kõige keerulisem laul, mille ma olen kirjutanud ja salvestanud. See tähendab, et see on ka kõige ausam laul,» tutvustas Jaagup lugu Youtube'is.

Jõuline ballaad, mille pealkiri on eesti keeles «Kaunis vale», räägib loo autori sõnul sisemisest võitlusest, mis toimub siis, kui tead, et midagi on sinu jaoks vale ja mürgine, ent püüad siiski ilusas illusioonis edasi elada. «Sellepärast see lugu mulle nii tähtis ongi,» ütles Jaagup.

Staarisaate ja eurokarusselli vahepeal tegeles noormees soolokarjääriga ning andis välja mitu suurejoonelist muusikavideot, nende seas «Hetkes», «Käes nüüd aeg» ja «Legendid oma loos», milles lõi kaasa ligi sada noort. Samuti kaverdas ta oma lemmikartisti Ed Sheeranit.

Muusikavideoid tehes avastas Jaagup, et armastab vägesid juhatada. «Meil oli võttel 60–70 inimest korraga ja see oli pagana hea tunne, kui oled ruuporiga rahva ees ja jagad motiveerivaid sõnu. Režissööriamet tundub mulle selline juhtpositsioon ja ma arvan, et saaksin sellega hästi hakkama,» rääkis ta Elu24 taskuhäälingus.

Plagiaadisüüdistusest superfinaali... ja edasi?

Eesti Laulu eel sattus Jaagup plagiaadisüüdistuse keskmesse, kui Soome juutuuber leidis ta võistlusloost kahtlaselt palju sarnasusi megastaari Billie Eilishi hitiga «when the party's over». Jaagup kirjutas Eilishi loost sõna-sõnalt maha rea «call me friend, but keep me closer» («kutsu mind sõbraks, aga hoia mind lähemal»). Loe süüdistuse kohta pikemalt siit.

Finaalis astus Jaagup üles üheksandana. Sel nädalal rääkis ta Elmarile, et selline positsioon sobib hästi ta esinemisrituaaliga: «Mulle meeldib enne esinemist keskenduda ja minna oma tsooni, nii et saan ennast maandada enne esitust.»

Jaagup jagas Eesti Laulu poolfinaalis fännidele autogramme, noori austajaid on tal palju. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees

Kuigi kihlveoportaalid paigutasid «Beautiful Lie» ammugi kindlalt esikohale ning samal meelel olid ka fännid nii Eestist kui välismaalt, ütles Jaagup finaali eel, et kindel ei saa milleski olla. «Neid hääletustulemusi ei tea ju kunagi, lõpuks on kõige tähtsam see, mis lava peal toimub,» arvas ta. Superfinaali telefonihääletuse tulemusel jäi Jaagup Uku Suviste järel teiseks.

Teine koht Jaagupit ei morjenda Jaagup ütles tulemuste väljakuulutamise järel Elu24-le, et pettunud ta pole. «Ma olen siiralt väga õnnelik Uku üle, et ta lõpuks saab selle võimaluse näidata, kui võimas artist ta on Euroopa ja maailma perspektiivis,» rääkis Jaagup. Jaagupi sõnul on tal Ukuga sõbralikud suhted ning ta on tänulik, et ta aastate eest tuurile kaasa kutsuti. «Uku ja Kristjan Kasearu võtsid mu kuus aastat tagasi endaga kampa ja näitasid mulle, milline see muusikaelu on ja ma arvan, et mingil määral sain ma sealt selle pisiku, et tahan muusikaga tegeleda,» avaldas ta.

Kuigi Jaagup lõpetab mõne kuu pärast keskkooli ning ees on eksamiperiood, avaldas ta, et õppetöö pole konkursi pärast soiku jäänud. «Pean tänama oma kooli, Gustav Adolfi gümnaasiumit, et nad on väga vastutulelikud ja toetavad,» ütles noor laulja, kes peab kevadel sooritama matemaatika, eesti keele ja ühiskonnaõpetuse eksami.