ELU MEGASTAARI MOODI ⟩ Filipp Kirkorov räägib oma koduelust, lastest ja nende kasvatamisest: nad on nagu makid, salvestavad kõike!

Killandi kiitis ka Kirkorovi lapsi Alla-Victoriat (8) ja Martinit (8), kes on väga viisakad ja hästikasvatatud. Sedapuhku uuris telesaatejuht ka, kas Kirkorov on ka range isa? «See on muidugi minu vanemate teene, kellele laste kasvatamise koormus peamiselt langeb, sest mina ju töötan kogu aeg ja sõidan aeg-ajalt koju,» sõnas Kirkorov.

«Kui võimalik, veedan nendega puhkuse koos. Koolivaheajal oleme koos. Vahel ka suvistel ringsõitudel oleme koos. Ilusatesse linnadesse sõidame turnee ajal ka koos.»

«Nad peavad ju koolis käima,» sõnas ta ja lisas, et koolis lastevanemate koosolekutel tema ei käi. «Vanaema käib. Neid kiidetakse. Martinile meeldib jalgpalli mängida. Alla-Viktoria on loominguline, ta on kunstnik ja joonistab.»

Venemaa superstaar Filipp Kirkorov koos laste Martini ja Alla-Viktoriaga. FOTO: TASS/Scanpix

«Muidugi juhtub neil nii mõndagi, aga ma olen uhke, sest nad on hästi kasvatatud. Vaatamata suurilmaelule, mida nad koos minuga näevad.»

Killindi uuris Venemaa superstaarilt ka, kas tema lapsed saavad alati palju kinke? «Nad saavad kinke, sest nad pole ärahellitatud. Arvatakse, et Kirkorovi lapsed saavad kõike,» sõnab ta ja lisab, et kuigi nad tõepoolest võiksid kõike saada, saavad nad siiski hädavajaliku.

«Jah, me peame sidet, on telefon, WhatsApp, FaceTime... Kaugused ei ole takistuseks,» sõnas ta. «Aga elusat suhtlust see ei asenda.»

Lisaks avaldas Kirkorov intervjuus, kas ta on pidanud kunagi oma lapsi karistama ka. Kirkorovi sõnul on seda ikka ette tulnud, sest vahel lähevad lapsed ikka ülekäte. «Kas õppimise pärast või üksteisega. Kuulevad mingeid sõnu, televiisorit ei saa pidevalt kontrollida. Millist kombelõtvust meil telekas praegu näidatakse, kõik ropendavad.»

Kirkorov selgitab ka, et lapse on teda palju muutnud. «Nad on mind ka palju muutnud. Mitte ainult nendega, aga ma olen käitumist muutnud. Ma olin alati selline impulsiivne ja plahvatusohtlik, ei kontrollinud oma emotsioone ja sõnu.»

«Kui nemad mu ellu tulid, sain aru, et olen eeskujuks. Me naisega ei ropenda enam, aga mõnikord on vanematega vaidlusi kasvatamise osas. Ma püüan häält mitte tõsta. Mitte kasutada kõrgendatud tooni, kui miski ei meeldi, ükskõik kellega, kui nemad on kohal.»

«Nad on nagu makid, nad salvestavad kõike!» lisab ta. «Nad kopeerivad kõike, mida kuulevad ja näevad.»