OI-OI ⟩ Rita Ora, kes siis õhtusöögile ilma rinnahoidjata läheb?

Daily Star kirjutab, et julge rõivavaliku kasuks otsustanud lauljatar läks hiljuti lahku oma 23-aastasest kallimast Rafferty « Raff » Law'st . Rafferty vanemad on näitlejad Sadie Frost ja Jude Law.

Rita Ora tuntumad lood on «How We Do», «Body on Me», «Poison», «Your Song», «Girls» jne.