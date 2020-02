KARM VÄRK ⟩ Video: USAs vahistati 6-aastane tüdruk, kes läks koolis õpetajatele kallale

Turner kirjutas vahistamisaruandes, et tüdruk lõi kolme kooli töötajat. Pärast Kaia politseiautosse jätmist naasis Turner kooli, kus ta kinnitas ühele töötajale, et käeraudade kasutamine oli vägivaldse tüdruku puhul vajalik.

Seejärel rääkis Turner, et noorim laps, kelle ta kunagi vahistanud oli, oli 7-aastane, kes jäi vahele vargusega ja arvas ise, et tegi nalja.

«Ükski 6-aastane laps ei peaks saama kellelegi öelda, et ta on olnud raudus kätega ja pidanud kriminaalina sõitma politseiautos ning, et temalt on alaealiste keskuses näpujäljed võetud,» kurjustas Kaia vanaema Meralyn Kirkland.