PILT JA VIDEO ⟩ Teleajakirjanik Keili Sükijainen tegi midagi, mida vähesed julgevad proovida

Postituses selgub, et Sükijainen ujus kuni «motivatsiooni pöördeni», mis on edasi-tagasi umbes saja meetri pikkune vahemaa. Taliujujate seltskonnas on tegu päris korraliku saavutusega ning mitte kõik ei uju esimesel korral nii kaugele.

«Esimese korraga ja kohe pöördeni?» imestas Timo postituse all. Sükijainen vastas, et see lihtsalt läks nii, mille peale kirjeldas mees, et tavaliselt võtab see mitu korda harjumist.